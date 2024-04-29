Jelang Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan, Ini Arahan Kapolres Jaktim

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly menyampaikan sejumlah arahan kepada masyarakat selama menggelar nonton bareng (nobar) di wilayah Jakarta Timur. Hal ini menyusul akan bertandingnya Timnas sepakbola Indonesia U-23 melawan Uzbekistan.

Ia mengimbau agar masyarakat tetap menjaga ketertiban selama menggelar nobar. Salah satunya dengan mengdahulukan kepentingan publik apabila nobar digelar di fasilitas umum.

"Contohnya kendaraan yang membawa orang sakit agar dibantu akses perlintasannya," kata Nicolas dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).

Masyarakat juga diimbau agar untuk memarkirkan kendaraan pada tempatnya. Kendaraan yang diparkirkan diminta tidak menghambat warga lainnya yang sama-sama menggunakan fasilitas umum.

BACA JUGA: Pola Luka di Kepala Brigadir RAT Sesuai Luka Tembak Tempel Senpi

Masyarakat juga diimbau agar menerima apapun skor akhir hasil pertandingan itu. Sehingga apapun euforianya tidak dilakukan dengan merugikan orang lain.

"Menang tidak perlu merayakan terlalu berlebihan (euforia) dan apabila kalah tidak perlu melampiaskan kekecewaan dengan melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain," ucapnya.