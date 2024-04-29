Kronologi Pembacokan Pria di Bogor hingga Tewas, Jasad Dibuang Pelaku

BOGOR - Pria berinisial MRP, yang ditemukan tewas bersimbah darah di wilayah Cibungbulang, Kabupaten Bogor mengalami sejumlah luka bacokan di tubuhnya. Korban dibacok secara brutal oleh pelaku dengan sebilah golok hingga meregang nyawa.

"Korban mengalami luka parah di beberapa bagian tubuh termasuk kepala, telinga, pipi, dada dan tangan," kata Kapolsek Ciampea Kompol Suminto dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).

Suminto menjelaskan, peristiwa berawal ketika korban dan pelaku berinisial MOS bertemu di wilayah Kampung Mekarjaya, Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea pada Minggu 28 April 2023 malam.

Ketika bertemu, pelaku langsung menanyakan asal-usul dan tujuan korban datang ke wilayah tersebut.

"Tiba-tiba korban yang diduga mencoba melarikan diri, langsung diserang menggunakan senjata tajam golok oleh tersangka secara membabi buta," jelasnya.

Setelah melakukan pembacokan, pelaku membuang korban di wilayah Kecamatan Cibungbulang. Hingga akhirnya, warga menemukan korban dan dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat.

"Kami langsung mengamankan salah seorang tersangka dan sejumlah barang bukti, termasuk golok dan sarungnya, pakaian korban, sepeda motor serta handphone milik tersangka," ungkapnya.