HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Emak-Emak Geruduk Warung Jual Obat Terlarang di Ciampea Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:30 WIB
Viral Emak-Emak Geruduk Warung Jual Obat Terlarang di Ciampea Bogor
A
A
A

BOGOR - Beredar viral video sejumlah emak-emak yang menggeruduk sebuah warung di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor. Warung tersebut diduga menjual obat-obatan keras tanpa izin atau ilegal.

Dalam video beredar di media sosial, tampak emak-emak sudah mengepung warung tersebut. Sambil membawa berbagai poster, mereka terus berteriak menentang adanya peredaran narkoba atau obat-obatan keras ilegal di wilayah mereka.

Terpisah, Kapolsek Ciampea Kompol Suminto membenarkan adanya aksi emak-emak yang menggeruduk warung tersebut. Adapun peristiwa dalam video itu terjadi pada Minggu 28 April 2024.

 BACA JUGA:

"Benar, sudah ditangani oleh bapak Kadesnya," kata Suminto dikonfirmasi MNC Portal, Senin (29/4/2024).

Kata dia, di warung tersebut warga sudah tidak menemukan penjual dan barang buktinya. Aksi itu pun telah selesai dan situasi sudah kondusif.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
