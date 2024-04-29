BOGOR - Beredar viral video sejumlah emak-emak yang menggeruduk sebuah warung di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor. Warung tersebut diduga menjual obat-obatan keras tanpa izin atau ilegal.
Dalam video beredar di media sosial, tampak emak-emak sudah mengepung warung tersebut. Sambil membawa berbagai poster, mereka terus berteriak menentang adanya peredaran narkoba atau obat-obatan keras ilegal di wilayah mereka.
Terpisah, Kapolsek Ciampea Kompol Suminto membenarkan adanya aksi emak-emak yang menggeruduk warung tersebut. Adapun peristiwa dalam video itu terjadi pada Minggu 28 April 2024.
"Benar, sudah ditangani oleh bapak Kadesnya," kata Suminto dikonfirmasi MNC Portal, Senin (29/4/2024).
Kata dia, di warung tersebut warga sudah tidak menemukan penjual dan barang buktinya. Aksi itu pun telah selesai dan situasi sudah kondusif.