Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kemeriahan Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan di Plaza Utara GBK

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |20:55 WIB
Kemeriahan Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan di Plaza Utara GBK
Kemeriahan nobar Timnas Indonesia U-23 di kawasan GBK (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Berbagai titik menggelar nonton bareng (nobar) laga semifinal Piala Asia U-23 2024 antara Indonesia vs Uzbekistan.

Salah satu yang dipadati masyarakat pecinta sepakbola adalah komplek Gelora Bung karno (GBK). Di mana, di Plaza Utara GBK, yang terdapat lebih dari lima layar yang akan menampilkan permainan anak asuh Shin Tae-yong tersebut.

Pantauan MNC Portal di lokasi, layar terdapat di bagian depan Garuda Store. Penonton pun dengan tertib duduk beralaskan beton GBK.

Tidak sedikit, ada yang beli atau pun mempersiapkan alas duduk dari rumah mereka masing-masing agar menonton aksi Marselino Ferdinand dkk lebih nyaman.

Warga yang duduk untuk menonton aksi Skuad Garuda memperebutkan tiket final Piala Asia U-23 2024 itu pun mengular hingga pertigaan jalur yang bisa dilewati kendaraan bermotor.

Sebelumnya, Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution angkat suara terkait polemik nonton bareng Timnas Indonesia di Piala Asia U-23 2024.

Dalam pertemuannya langsung dengan Kemenpora dan juga PSSI di Kantor Kemenpora, Minggu kemarin. MNC Group memberikan sejumlah syarat jika ada pihak yang ingin menonton bareng timnas Indonesia.

"Kami MNC Group ingin meluruskan sebagaimana yang banyak diberitakan, bahwa sebenarnya bukan larangan yang kami lakukan. Di sini kami ingin meluruskan bahwa setiap penyelenggara (nobar) itu sebaiknya melakukan pendaftaran," ujar Syafril dalam konferensi pers di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3033980/jelang-final-euro-2024-saleh-husin-jagokan-spanyol-2nqsjO3y0d.jpg
Jelang Final Euro 2024, Saleh Husin Jagokan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005743/effendi-syahputra-bilang-pertandingan-tertutup-lawan-guinea-untungkan-timnas-indonesia-u-23-PBitP15KjP.jpg
Effendi Syahputra Bilang Pertandingan Tertutup Lawan Guinea Untungkan Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/338/3003613/pengelola-monas-targetkan-20-ribu-hadiri-nobar-timnas-indonesia-u-23-malam-ini-3JGuDOZ8rP.jpg
Pengelola Monas Targetkan 20 Ribu Hadiri Nobar Timnas Indonesia U-23 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002411/mahfud-soroti-kepemimpinan-wasit-shen-yinhao-S4sqvHMJaq.jpg
Mahfud Soroti Kepemimpinan Wasit Shen Yinhao
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002299/angela-tanoesoedibjo-heru-budi-dan-ribuan-warga-nobar-indonesia-vs-uzbekistan-di-lapangan-banteng-0dkNoHKb5u.jpg
Angela Tanoesoedibjo, Heru Budi dan Ribuan Warga Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002291/nobar-timnas-indonesia-u-23-vs-uzbekistan-di-lippo-mall-kemang-penonton-nyanyikan-indonesia-raya-c2bzjn1I3k.jpg
Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan di Lippo Mall Kemang, Penonton Nyanyikan Indonesia Raya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement