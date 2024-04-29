Kemeriahan Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan di Plaza Utara GBK

JAKARTA - Berbagai titik menggelar nonton bareng (nobar) laga semifinal Piala Asia U-23 2024 antara Indonesia vs Uzbekistan.

Salah satu yang dipadati masyarakat pecinta sepakbola adalah komplek Gelora Bung karno (GBK). Di mana, di Plaza Utara GBK, yang terdapat lebih dari lima layar yang akan menampilkan permainan anak asuh Shin Tae-yong tersebut.

Pantauan MNC Portal di lokasi, layar terdapat di bagian depan Garuda Store. Penonton pun dengan tertib duduk beralaskan beton GBK.

Tidak sedikit, ada yang beli atau pun mempersiapkan alas duduk dari rumah mereka masing-masing agar menonton aksi Marselino Ferdinand dkk lebih nyaman.

Warga yang duduk untuk menonton aksi Skuad Garuda memperebutkan tiket final Piala Asia U-23 2024 itu pun mengular hingga pertigaan jalur yang bisa dilewati kendaraan bermotor.

Sebelumnya, Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution angkat suara terkait polemik nonton bareng Timnas Indonesia di Piala Asia U-23 2024.

Dalam pertemuannya langsung dengan Kemenpora dan juga PSSI di Kantor Kemenpora, Minggu kemarin. MNC Group memberikan sejumlah syarat jika ada pihak yang ingin menonton bareng timnas Indonesia.

"Kami MNC Group ingin meluruskan sebagaimana yang banyak diberitakan, bahwa sebenarnya bukan larangan yang kami lakukan. Di sini kami ingin meluruskan bahwa setiap penyelenggara (nobar) itu sebaiknya melakukan pendaftaran," ujar Syafril dalam konferensi pers di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta.