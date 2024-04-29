Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Warga Nobar Timnas U-23 Vs Uzbekistan di Selasar Walikota Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:14 WIB
Ratusan Warga Nobar Timnas U-23 Vs Uzbekistan di Selasar Walikota Jaksel
Nobar Timnas U23 di Kantor Walkot Jaksel
A
A
A

 

JAKARTA - Laga semifinal Piala AFC U-23 tahun 2024 antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan menjadi peristiwa yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, tak terkecuali warga di Jakarta Selatan.

Tak sedikit warga menggelar nobar laga yang disiarkan secara langsung oleh RCTI tersebut, salah satunya nobar di Selasar Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan, ratusan orang tampak memenuhi Selasar Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Senin (29/4/2024) malam sekira pukul 20.30 WIB. Mereka memenuhi Selasar tersebut untuk menyaksikan nobar laga semifinal Indonesia U-23 melawan Uzbekistan U-23.

"Estimasi ada sekitar 400 orang, masyarakat umum yang mau nonton bareng juga silahkan, masuk saja," ujar Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin pada wartawan, Senin (29/4/2024).

Menurutnya, kegiatan nobar itu diikuti oleh Forkopimko, jajaran kepolisian dari Polres Jakarta Selatan, Polsek di kawasan Jakarta Selatan, Kodim Jakarta Selatan, Koramil di kawasan Jakarta Selatan, Sudin di jajaran Pemkot Jaksel, para Camat dan Lurah di Jakarta Selatan. Lalu organisasi masyarakat, FKDM, LMK, Dewan Kota, PKK, hingga RT/RW di kawasan Jakarta Selatan.

Dia pun mempersilahkan bagi masyarakat, tak terkecuali pengguna jalan yang kebetulan melintasi Kantor Wali Kota Jakarta Selatan hendak nonton laga tersebut untuk ikut nobar bersama demi mendukung Timnas Indonesia U-23. Apalagi, terdapat makanan dan minuman yang bisa dinikmati secara gratis untuk menonton laga semifinal itu dengan santai.

Halaman:
1 2
      
