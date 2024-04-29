Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan di Lippo Mall Kemang, Penonton Nyanyikan Indonesia Raya

JAKARTA - Nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan yang berlangsung di Avenue of The Stars Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan berlangsung meriah. Penonton yang telah menunggu sejak tiga jam sebelum kick off bahkan kompak hingga waktu kick off.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tepat sesaat kesebelasan Timnas sepak bola ditampilkan di giant screen yang disediakan, para penonton langsung heboh bersorak. Mereka bahkan dengan kompak berdiri bersama-sama.

Setelahnya, kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya pun lantang terdengar. Nyanyiaan Indonesia Raya membuat gemuruh di lokasi tersebut.

Penonton juga heboh kala kesebelasan Garuda Muda memasuki area perthanan Uzbekistan. Hingga berita ini ditayangkan, pasukan Garuda Muda dan Uzbekistan sama-sama belum mencetak angka.

Nobar yang didukung MNC Group di lokasi ini terlihat sangat ramai. Kondisi ramai terjadi di sisi VVIP atau bahkan tamu biasa. Beberapa di antaranya, bahkan terlihat rela berdiri untuk menyaksikan Garuda Muda bertarung.