HOME NEWS MEGAPOLITAN

Margonda Macet Parah Imbas Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan di Balkot Malam Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:54 WIB
Margonda Macet Parah Imbas Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan di Balkot Malam Ini
Margonda macet parah imbas nobar Timnas di Balkot Depok
A
A
A

DEPOK - Antusiasme ribuan warga Depok, Jawa Barat tak terbendung untuk menyaksikan pertandingan Semifinal Piala Asia U-23 antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan di Dhoha, Qatar pada Senin (29/4/2024) malam ini.

Hal itu terlihat pantauan di Halaman Kantor Balai Kota Depok, ribuan warga tumpah ruah meski beralaskan rumput dan tiker untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia. Terlihat Wali Kota Depok, Mohamad Idris bersama pejabat terkait hadir langsung bersama ribuan warga untuk nobar.

Kemacetan lalu lintas pun tak terelakan di Jalan Raya Margonda baik mengarah ke Jalan Kartini-Citayam maupun Siliwangi, Sukmajaya menjelang Kantor Balai Kota Depok. Kemudian kemacetan dari arah sebaliknya juga terjadi karena adanya antrean warga yang terus berdatangan menuju Halaman Balaikota Depok.

Terlihat pula warga terpaksa memarkirkan kendaraan roda dua tepat di pinggir Jalan Raya Margonda atau depan Depok Open Space (DOS) sehingga membuat kemacetan. Petugas Satlantas Polres Metro Depok, Dishub Kota Depok hingga Satpol PP Kota Depok bahu membahu mengatur lalu lintas.

Sementara itu, chants atau nyanyian suporter Timnas Indonesia pun mulai terdengar saling bersahutan membakar semangat jelang pertandingan Timnas Indonesia. Terlihat suporter yang juga warga Depok membawa atribut syal, bendera, bas, tam-tam, hingga terompet.

Halaman:
1 2
      
