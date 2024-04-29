Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Angela Tanoesoedibjo, Heru Budi dan Ribuan Warga Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:57 WIB
Angela Tanoesoedibjo, Heru Budi dan Ribuan Warga Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng, Jakarta. (Foto: MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan orang nonton bareng (Nobar) semifinal Piala Asia U-23 antara timnas Indonesia versus Uzbekistan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) malam. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo turut hadir.

Pantauan MNC Portal Indonesia keduanya tiba di lokasi nobar sekitar pukul 20.29 WIB. Kedatangan keduanya disambut histeris ribuan orang yang telah hadir lebih dulu.

Terlihat Heru dan Angela datang dengan Jersey Timnas Indonesia berwarna merah. Para pendukung Timnas yang telah hadir tak henti-hentinya menyapa kedua pejabat negara itu.

 BACA JUGA:

Salah satu warga bahkan meneriaki nama Angela sambil memberikan gesture love dengan tangan di atas kepalanya. Angela merespon sapaan warga dengan sama-sama memberikan gesture love tersebut.

"Mba Angela, Mba," teriak warga.

Sementara Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengucapkan rasa terimakasih terhadap MNC Group yang telah mendukung penuh acara nobar gratis ini. Heru mengaku diskusi acara nobar ini sangat singkat dengan Angela.

"Yang pertama, singkat persiapannya ini diskusi singkat dengan mba Wamen, mba Angela di hari Minggu siang, Beliau mengatakan 'ayok DKI diadakan nobar'," kata Heru di lokasi nobar.

 BACA JUGA:

"Akhirnya kita berkesimpulan berdua tempat di lapangan banteng dan ini hasil sponsorship dari MNC saya terimakasih dan kesiapannya mulai dari Minggu malam sampai hari ini dan ternyata antusias masyarakat cukup banyak. Sekali lagi mba Wamen terimakasih Hanya berdiskusi 5 menit kemarin di hari Minggu," sambungnya.

Sedangkan Angela juga menyampaikan rasa terimakasih kepada ribuan warga yang senantiasa mendukung Garuda Muda Indonesia. Dirinya yakin kemeriahan nobar juga akan terjadi di berbagai wilayah lain selain di Lapangan Banteng.

"Yang pastinya ini ramai banget, antusiasmenya luar biasa sekali, dan saya yakin enggak cuman disini aja nonton bareng gratis ada diberbagai tempat, diberbagai daerah seluruh plosok tanah air dan saya rasa ini adalah bentuk dukungan masyarakat dan solidaritas kita terhadap timnas Indonesia ya ini caranya, kita nonton bareng bersama," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3033980/jelang-final-euro-2024-saleh-husin-jagokan-spanyol-2nqsjO3y0d.jpg
Jelang Final Euro 2024, Saleh Husin Jagokan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005743/effendi-syahputra-bilang-pertandingan-tertutup-lawan-guinea-untungkan-timnas-indonesia-u-23-PBitP15KjP.jpg
Effendi Syahputra Bilang Pertandingan Tertutup Lawan Guinea Untungkan Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/338/3003613/pengelola-monas-targetkan-20-ribu-hadiri-nobar-timnas-indonesia-u-23-malam-ini-3JGuDOZ8rP.jpg
Pengelola Monas Targetkan 20 Ribu Hadiri Nobar Timnas Indonesia U-23 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002411/mahfud-soroti-kepemimpinan-wasit-shen-yinhao-S4sqvHMJaq.jpg
Mahfud Soroti Kepemimpinan Wasit Shen Yinhao
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002291/nobar-timnas-indonesia-u-23-vs-uzbekistan-di-lippo-mall-kemang-penonton-nyanyikan-indonesia-raya-c2bzjn1I3k.jpg
Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan di Lippo Mall Kemang, Penonton Nyanyikan Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002285/kemeriahan-nobar-timnas-indonesia-u-23-vs-uzbekistan-di-plaza-utara-gbk-V4SVI8SoWg.jpg
Kemeriahan Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan di Plaza Utara GBK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement