Angela Tanoesoedibjo, Heru Budi dan Ribuan Warga Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng

JAKARTA - Ribuan orang nonton bareng (Nobar) semifinal Piala Asia U-23 antara timnas Indonesia versus Uzbekistan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) malam. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo turut hadir.

Pantauan MNC Portal Indonesia keduanya tiba di lokasi nobar sekitar pukul 20.29 WIB. Kedatangan keduanya disambut histeris ribuan orang yang telah hadir lebih dulu.

Terlihat Heru dan Angela datang dengan Jersey Timnas Indonesia berwarna merah. Para pendukung Timnas yang telah hadir tak henti-hentinya menyapa kedua pejabat negara itu.

Salah satu warga bahkan meneriaki nama Angela sambil memberikan gesture love dengan tangan di atas kepalanya. Angela merespon sapaan warga dengan sama-sama memberikan gesture love tersebut.

"Mba Angela, Mba," teriak warga.

Sementara Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengucapkan rasa terimakasih terhadap MNC Group yang telah mendukung penuh acara nobar gratis ini. Heru mengaku diskusi acara nobar ini sangat singkat dengan Angela.

"Yang pertama, singkat persiapannya ini diskusi singkat dengan mba Wamen, mba Angela di hari Minggu siang, Beliau mengatakan 'ayok DKI diadakan nobar'," kata Heru di lokasi nobar.

"Akhirnya kita berkesimpulan berdua tempat di lapangan banteng dan ini hasil sponsorship dari MNC saya terimakasih dan kesiapannya mulai dari Minggu malam sampai hari ini dan ternyata antusias masyarakat cukup banyak. Sekali lagi mba Wamen terimakasih Hanya berdiskusi 5 menit kemarin di hari Minggu," sambungnya.

Sedangkan Angela juga menyampaikan rasa terimakasih kepada ribuan warga yang senantiasa mendukung Garuda Muda Indonesia. Dirinya yakin kemeriahan nobar juga akan terjadi di berbagai wilayah lain selain di Lapangan Banteng.

"Yang pastinya ini ramai banget, antusiasmenya luar biasa sekali, dan saya yakin enggak cuman disini aja nonton bareng gratis ada diberbagai tempat, diberbagai daerah seluruh plosok tanah air dan saya rasa ini adalah bentuk dukungan masyarakat dan solidaritas kita terhadap timnas Indonesia ya ini caranya, kita nonton bareng bersama," sambungnya.