Heru Budi Kagum dengan Antusias Warga Nobar Timnas U-23 di Lapangan Banteng

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, mendatangi lokasi nonton bareng (nobar) semifinal piala Asia U-23 antara Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Keduanya tampil selaras dengan Jersey Timnas Indonesia berwarna merah.

Heru mengaku kaget dengan antusias masyarakat dalam mendukung timnas Indonesia ini cukup meriah terlihat membludaknya ribuan pendukung Timnas memenuhi tribun acara. Padahal acara ini dipersiapkan secara dadakan bersama Angela Tanoesoedibjo.

"Memang harusnya begini (ramai). Kaget juga sih, karena kesiapannya hanya sehari kemarin," ujar Heru di lokasi nobar kepada wartawan.

"Saya bangga masyarakat masih senyum, cerah di kesibukan jakarta. Ini menandakan kita bersatu untuk indonesia, tentunya untuk memajukan bangsa," sambungnya.