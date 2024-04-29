Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Warga Penuhi Lokasi Nobar Timnas U-23 di Lapangan Banteng

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mengungkap rasa bangga atas antusiasme masyarakat mendatangi lokasi nobar semifinal piala Asia U-23 antara Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan.

Hal tersebut dikatakan dia saat mendatangi lokasi nobar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

"Yang pastinya ini ramai banget, antusiasmenya luar biasa sekali," kata Angela yang juga didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Senin (29/4/2024).

Dirinya juga yakin, antusiasme masyarakat dalam mendukung Garuda Muda juga tak hanya terlihat di Lapangan Banteng.

"Saya yakin enggak cuman disini aja (Lapangan Banteng) nonton bareng gratis ada diberbagai tempat diberbagai daerah seluruh pelosok tanah air dan saya rasa ini adalah bentuk dukungan masyarakat dan solidaritas kita terhadap timnas Indonesia ya ini caranya, kita nonton bareng bersama," katanya.

Dia juga merasa bangga atas pencapaian Timnas Indonesia bisa melaju hingga babak semifinal ini. Pencapaian ini juga kata dia dapat membantu perkembangan pariwisata di Indonesia.

"Yang pastinya turut bangga, turut senang, dan kita doakan yang terbaik malam ini dan pastinya saya rasa ini adalah momentum yang baik untuk rakyat Indonesia," sambungnya.