Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Warga Penuhi Lokasi Nobar Timnas U-23 di Lapangan Banteng

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |22:57 WIB
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Warga Penuhi Lokasi Nobar Timnas U-23 di Lapangan Banteng
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mengungkap rasa bangga atas antusiasme masyarakat mendatangi lokasi nobar semifinal piala Asia U-23 antara Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan.

Hal tersebut dikatakan dia saat mendatangi lokasi nobar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

"Yang pastinya ini ramai banget, antusiasmenya luar biasa sekali," kata Angela yang juga didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Senin (29/4/2024).

Dirinya juga yakin, antusiasme masyarakat dalam mendukung Garuda Muda juga tak hanya terlihat di Lapangan Banteng.

"Saya yakin enggak cuman disini aja (Lapangan Banteng) nonton bareng gratis ada diberbagai tempat diberbagai daerah seluruh pelosok tanah air dan saya rasa ini adalah bentuk dukungan masyarakat dan solidaritas kita terhadap timnas Indonesia ya ini caranya, kita nonton bareng bersama," katanya.

Dia juga merasa bangga atas pencapaian Timnas Indonesia bisa melaju hingga babak semifinal ini. Pencapaian ini juga kata dia dapat membantu perkembangan pariwisata di Indonesia.

"Yang pastinya turut bangga, turut senang, dan kita doakan yang terbaik malam ini dan pastinya saya rasa ini adalah momentum yang baik untuk rakyat Indonesia," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/519/3002363/tak-terima-timnas-u-23-kalah-aksi-nobar-di-tuban-diwarnai-kericuhan-7JMn9gOBnh.jpg
Tak Terima Timnas U-23 Kalah, Aksi Nobar di Tuban Diwarnai Kericuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/340/3002357/timnas-u-23-kalah-dari-uzbekistan-suporter-nilai-shen-yinhao-tak-fair-pimpin-pertandingan-6FGhG3E5YB.jpg
Timnas U-23 Kalah dari Uzbekistan, Suporter Nilai Shen Yinhao Tak Fair Pimpin Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002341/gelar-nobar-timnas-u-23-bareng-wartawan-irjen-sandi-perkuat-sinegitas-dan-soliditas-PfQJbnqRcB.jpg
Gelar Nobar Timnas U-23 Bareng Wartawan, Irjen Sandi: Perkuat Sinegitas dan Soliditas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002340/timnas-u-23-kalah-muhadjir-effendy-mereka-sudah-berjuang-habis-habisan-AuZ3kDhKMX.jpg
Timnas U-23 Kalah, Muhadjir Effendy: Mereka Sudah Berjuang Habis-habisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002339/menko-pmk-apresiasi-timnas-u-23-berjuang-sampai-ke-semifinal-piala-asia-YxEAQsL7KW.jpg
Menko PMK Apresiasi Timnas U-23 Berjuang sampai ke Semifinal Piala Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002338/menteri-basuki-akui-langsung-down-saat-wasit-anulir-gol-timnas-u-23-YkaXTZF0z2.jpg
Menteri Basuki Akui Langsung Down saat Wasit Anulir Gol Timnas U-23
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement