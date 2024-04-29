Timnas Tertinggal 0-2 dari Uzbekistan, Suporter di Depok Mulai Bubarkan Diri

DEPOK - Timnas Indonesia tertinggal 0-2 dari Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U-23 yang dihelat di Dhoha, Qatar pada Senin (29/4/2024) malam. Adapun gol dicetak Norchaev 68' dan gol bunuh diri Pratama Arhan 86'.

Hal itu mendapat respons negatif dari suporter Timnas Indonesia yang hadir dalam acara nonton bareng (nobar) di Halaman Taman Balai Kota Depok. Sejumlah suporter mulai beranjak membubarkan diri usai Timnas Indonesia tertinggal 0-2.

Hanya saja ribuan suporter masih bertahan di tengah lapang Halaman Taman Balai Kota Depok menyaksikan pertandingan yang telah memasuki tambahan waktu itu.

"Cari IG (Instagram) wasitnya," ucap seorang suporter.