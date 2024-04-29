Timnas Kalah Lawan Uzbekistan, Ribuan Suporter Tampak Lesu saat Bubarkan Diri

JAKARTA - Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan 0-2 dari Uzbekistan dalam pertandingan semifinal piala Asia U-23. Atas kekalahan itu, ribuan suporter terlihat lesu membubarkan diri dari lokasi nobar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi nobar, saat pertandingan berlangsung terdengar tak henti-hentinya yel-yel dari para pendukung Garuda Muda ini terus dinyanyikan. Namun saat pertandingan selesai para suporter ini tak memancarkan ekspresi kegembiraan saat membubarkan diri.

Mereka terlihat meninggalkan lokasi acara tanpa yel-yel atau nyanyian apapun. Ekpresi mereka juga terlihat datar saat berjalan kaki menuju lokasi parkiran kendaraan.

Diketahui, pada laga semifinal ini, Indonesia kalah atas Uzbekistan dengan skor 2-0. Indonesia sempat mencetak gol lewat tendangan M. Ferrari, tapi golnya dianulir wasit usai melihat VAR.

Jalannya pertandingan, Uzbekistan mencetak gol kedua setelah Pratama Arhan membuat gol bunuh diri menit 87. Sebelumnya, kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, mendapat kartu merah di menit 84 karena melanggar Pemain Uzbekistan, Jasurbek Jaloliddinov. Sementara itu, gol pertama Uzbekistan dicetak Khusayin Norchaev (68’).

