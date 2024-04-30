Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi dan Para Menteri Terdiam saat Gol Timnas U-23 Dianulir Wasit

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |01:04 WIB
Jokowi dan Para Menteri Terdiam saat Gol Timnas U-23 Dianulir Wasit
Jokowi Nobar Laga Timnas U-23 di Istana (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri dan relawan sempat terdiam saat gol dari tim nasional (timnas) Indonesia U-23 yang dicetak Muhammad Ferrari dianulir oleh wasit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku langsung terdiam saat wasit menganulir gol timnas Indonesia U-23 itu.

"Haduh kita langsung down," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2024) malam.

Basuki menyebut tidak hanya dirinya yang terdiam, Presiden Jokowi menurut penglihatannya juga sempat terdiam saat wasit menganulir gol tersebut.

"Ya langsung down juga, langsung diem," kata Basuki.

Meski begitu, Basuki optimis timnas Indonesia U-23 masih memiliki peluang untuk merebut juara 3 di Piala Asia dan meraih tiket olimpiade 2024.

"Ya kita lihat mudah-mudahan masih bisa," kata Basuki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement