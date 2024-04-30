Jokowi dan Para Menteri Terdiam saat Gol Timnas U-23 Dianulir Wasit

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri dan relawan sempat terdiam saat gol dari tim nasional (timnas) Indonesia U-23 yang dicetak Muhammad Ferrari dianulir oleh wasit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku langsung terdiam saat wasit menganulir gol timnas Indonesia U-23 itu.

"Haduh kita langsung down," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2024) malam.

Basuki menyebut tidak hanya dirinya yang terdiam, Presiden Jokowi menurut penglihatannya juga sempat terdiam saat wasit menganulir gol tersebut.

"Ya langsung down juga, langsung diem," kata Basuki.

Meski begitu, Basuki optimis timnas Indonesia U-23 masih memiliki peluang untuk merebut juara 3 di Piala Asia dan meraih tiket olimpiade 2024.

"Ya kita lihat mudah-mudahan masih bisa," kata Basuki.