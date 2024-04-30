Menteri Basuki Akui Langsung Down saat Wasit Anulir Gol Timnas U-23

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku langsung down saat wasit Shen Yinhao menganulir gol Timnas U-23 yang dicetak Muhammad Ferrari.

"Haduh kita langsung down," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2024) malam.

Basuki menyebutkan bahwa tidak hanya dirinya yang terdiam. Bahkan, lanjut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penglihatannya juga sempat terdiam saat wasit menganulir gol tersebut.

"Ya langsung down juga, langsung diem," kata Basuki.

Meski begitu, Basuki optimistis Timnas Indonesia U-23 masih memiliki peluang untuk merebut juara 3 di Piala Asia dan meraih tiket olimpiade 2024.

"Ya kita lihat mudah-mudahan masih bisa," kata Basuki.