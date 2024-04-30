Menko PMK Apresiasi Timnas U-23 Berjuang sampai ke Semifinal Piala Asia

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 yang telah berjuang hingga semifinal Piala Asia U-23.

Menko PMK juga mengaku dia kagum dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong dengan strategi-strateginya bisa membawa tim melaju ke semifinal Piala Asia untuk pertama kalinya. Bahkan, saat ini satu langkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024.

“Saya sangat salut dengan Tim dan kagum dengan pelatih Shin Tae Yong, saya tahu strateginya sudah sangat bagus,” ungkap Menko PMK usai nonton bareng (nobar) di halaman Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) malam.

Menko PMK mengakui bahwa Indonesia secara teknis masih dibawah Uzbekistan, termasuk masalah tenaga. Hal ini salah satu yang menjadi penyebab Timnas Indonesia kalah 0-2 saat berhadapan dengan Uzbekistan.

“Tapi diakui secara teknis dia (Uzbekistan) diatas kita bahkan juga diatas Korea. Sementara kita dari sisi tenaga kita juga perlu ditingkatkan,” katanya.