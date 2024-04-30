Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Apresiasi Timnas U-23 Berjuang sampai ke Semifinal Piala Asia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |01:53 WIB
Menko PMK Apresiasi Timnas U-23 Berjuang sampai ke Semifinal Piala Asia
Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 yang telah berjuang hingga semifinal Piala Asia U-23.

Menko PMK juga mengaku dia kagum dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong dengan strategi-strateginya bisa membawa tim melaju ke semifinal Piala Asia untuk pertama kalinya. Bahkan, saat ini satu langkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024.

“Saya sangat salut dengan Tim dan kagum dengan pelatih Shin Tae Yong, saya tahu strateginya sudah sangat bagus,” ungkap Menko PMK usai nonton bareng (nobar) di halaman Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) malam.

Menko PMK mengakui bahwa Indonesia secara teknis masih dibawah Uzbekistan, termasuk masalah tenaga. Hal ini salah satu yang menjadi penyebab Timnas Indonesia kalah 0-2 saat berhadapan dengan Uzbekistan.

“Tapi diakui secara teknis dia (Uzbekistan) diatas kita bahkan juga diatas Korea. Sementara kita dari sisi tenaga kita juga perlu ditingkatkan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/519/3002363/tak-terima-timnas-u-23-kalah-aksi-nobar-di-tuban-diwarnai-kericuhan-7JMn9gOBnh.jpg
Tak Terima Timnas U-23 Kalah, Aksi Nobar di Tuban Diwarnai Kericuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/340/3002357/timnas-u-23-kalah-dari-uzbekistan-suporter-nilai-shen-yinhao-tak-fair-pimpin-pertandingan-6FGhG3E5YB.jpg
Timnas U-23 Kalah dari Uzbekistan, Suporter Nilai Shen Yinhao Tak Fair Pimpin Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002341/gelar-nobar-timnas-u-23-bareng-wartawan-irjen-sandi-perkuat-sinegitas-dan-soliditas-PfQJbnqRcB.jpg
Gelar Nobar Timnas U-23 Bareng Wartawan, Irjen Sandi: Perkuat Sinegitas dan Soliditas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002340/timnas-u-23-kalah-muhadjir-effendy-mereka-sudah-berjuang-habis-habisan-AuZ3kDhKMX.jpg
Timnas U-23 Kalah, Muhadjir Effendy: Mereka Sudah Berjuang Habis-habisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002338/menteri-basuki-akui-langsung-down-saat-wasit-anulir-gol-timnas-u-23-YkaXTZF0z2.jpg
Menteri Basuki Akui Langsung Down saat Wasit Anulir Gol Timnas U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/338/3002336/timnas-u-23-kalah-di-semifinal-suporter-timnas-sayangkan-keputusan-wasit-3ne9w0qx66.jpg
Timnas U-23 Kalah di Semifinal, Suporter Timnas Sayangkan Keputusan Wasit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement