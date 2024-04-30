Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Timnas U-23 Kalah, Muhadjir Effendy: Mereka Sudah Berjuang Habis-habisan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |02:00 WIB
Timnas U-23 Kalah, Muhadjir Effendy: Mereka Sudah Berjuang Habis-habisan
Muhadjir Effendy (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 sudah berjuang habis-habisan melawan Timnas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23.

Menko PMK pun mengatakan meski belum berhasil menang melawan Timnas Uzbekistan, namun kekalahan Indonesia dengan skor 0-2 ini menjadi pengalaman tak ternilai harganya.

“Saya menyaksikan betapa gigih dan betul-betul telah berjuang habis-habisan Timnas kita tetapi memang keberuntungan belum memihak pada Indonesia malam ini. Dan ini pengalaman yang tak ternilai harganya,” ujar Menko PMK usai nonton bareng (nobar) di halaman Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) malam.

Oleh karena itu, Menko PMK berharap Indonesia terus berjuang untuk membela bangsanya di kancah Internasional, yakni dalam perebutan juara tiga Piala Asia U-23. “Maka ke depan dalam memperjuangkan bangsanya di dalam kancah nasional atau internasional mudah-mudahan kita semakin baik. Kita masih punya peluang merebut juara tiga kan.”

Menko PMK mengatakan bahwa Indonesia malam ini sudah menyajikan pertandingan yang maksimal, meskipun akhirnya harus kalah. “Saya kira tetap lah dengan performa yang sudah ada ini sudah sangat bagus akhirnya tinggal keberuntungan.”

“Karena bola kan tidak bersudut jadi karena itu probabilitasnya tak tertinggal seperti di gol babak pertama offside nya hanya beberapa centimeter aja dari kaki sebetulnya kalau gak ada VAR kan (Indonesia satu gol itu dengan digagalkan gol pertama dampak dengan psikologis tim kita,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/519/3002363/tak-terima-timnas-u-23-kalah-aksi-nobar-di-tuban-diwarnai-kericuhan-7JMn9gOBnh.jpg
Tak Terima Timnas U-23 Kalah, Aksi Nobar di Tuban Diwarnai Kericuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/340/3002357/timnas-u-23-kalah-dari-uzbekistan-suporter-nilai-shen-yinhao-tak-fair-pimpin-pertandingan-6FGhG3E5YB.jpg
Timnas U-23 Kalah dari Uzbekistan, Suporter Nilai Shen Yinhao Tak Fair Pimpin Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002341/gelar-nobar-timnas-u-23-bareng-wartawan-irjen-sandi-perkuat-sinegitas-dan-soliditas-PfQJbnqRcB.jpg
Gelar Nobar Timnas U-23 Bareng Wartawan, Irjen Sandi: Perkuat Sinegitas dan Soliditas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002339/menko-pmk-apresiasi-timnas-u-23-berjuang-sampai-ke-semifinal-piala-asia-YxEAQsL7KW.jpg
Menko PMK Apresiasi Timnas U-23 Berjuang sampai ke Semifinal Piala Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002338/menteri-basuki-akui-langsung-down-saat-wasit-anulir-gol-timnas-u-23-YkaXTZF0z2.jpg
Menteri Basuki Akui Langsung Down saat Wasit Anulir Gol Timnas U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/338/3002336/timnas-u-23-kalah-di-semifinal-suporter-timnas-sayangkan-keputusan-wasit-3ne9w0qx66.jpg
Timnas U-23 Kalah di Semifinal, Suporter Timnas Sayangkan Keputusan Wasit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement