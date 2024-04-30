Timnas U-23 Kalah, Muhadjir Effendy: Mereka Sudah Berjuang Habis-habisan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 sudah berjuang habis-habisan melawan Timnas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23.

Menko PMK pun mengatakan meski belum berhasil menang melawan Timnas Uzbekistan, namun kekalahan Indonesia dengan skor 0-2 ini menjadi pengalaman tak ternilai harganya.

“Saya menyaksikan betapa gigih dan betul-betul telah berjuang habis-habisan Timnas kita tetapi memang keberuntungan belum memihak pada Indonesia malam ini. Dan ini pengalaman yang tak ternilai harganya,” ujar Menko PMK usai nonton bareng (nobar) di halaman Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024) malam.

Oleh karena itu, Menko PMK berharap Indonesia terus berjuang untuk membela bangsanya di kancah Internasional, yakni dalam perebutan juara tiga Piala Asia U-23. “Maka ke depan dalam memperjuangkan bangsanya di dalam kancah nasional atau internasional mudah-mudahan kita semakin baik. Kita masih punya peluang merebut juara tiga kan.”

Menko PMK mengatakan bahwa Indonesia malam ini sudah menyajikan pertandingan yang maksimal, meskipun akhirnya harus kalah. “Saya kira tetap lah dengan performa yang sudah ada ini sudah sangat bagus akhirnya tinggal keberuntungan.”

“Karena bola kan tidak bersudut jadi karena itu probabilitasnya tak tertinggal seperti di gol babak pertama offside nya hanya beberapa centimeter aja dari kaki sebetulnya kalau gak ada VAR kan (Indonesia satu gol itu dengan digagalkan gol pertama dampak dengan psikologis tim kita,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )