Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Politisi Perindo Harap Timnas U-23 Rebut Posisi 3

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |03:34 WIB
Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Politisi Perindo Harap Timnas U-23 Rebut Posisi 3
Effendi Syahputra (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Timnas Indonesia dipastikan gagal tampil di laga final usai mengalami kekalahan atas Uzbekistan di laga semifinal Piala Asia U-23 2024. Arkhan Pratama dkk harus mengakui keunggulan Uzbekistan setelah kalah dua gol tanpa balas.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pemuda dan Olahraga, Effendi Syahputra menyatakan, Shin Tae-yong harus move-on dari kekalahan tersebut. Menurutnya, Skuad Garuda Muda harus bersiap diri menjamu Iraq di perebutan posisi tiga terbaik.

"Semoga cepat dievaluasi (kekalahan dari Uzbekistan) Coach STY untuk merebut posisi 3 sekaligus memastikan langkah menuju Olimpiade Paris 2024," kata Effendi kepada MNC Portal Indonesia, Senin (29/4/2024).

Terkait kekalahan tersebut, Effendi menyebutkan, Skuad Garuda Muda mulai kehilangan irama bermainnya ketika gol Muhammad Ferrari di menit 61 dianggap tidak sah. Keputusan tersebut diambil wasit Shen Yinhao dari China setelah melihat tayangan VAR.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement