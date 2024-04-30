Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Politisi Perindo Harap Timnas U-23 Rebut Posisi 3

JAKARTA - Timnas Indonesia dipastikan gagal tampil di laga final usai mengalami kekalahan atas Uzbekistan di laga semifinal Piala Asia U-23 2024. Arkhan Pratama dkk harus mengakui keunggulan Uzbekistan setelah kalah dua gol tanpa balas.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pemuda dan Olahraga, Effendi Syahputra menyatakan, Shin Tae-yong harus move-on dari kekalahan tersebut. Menurutnya, Skuad Garuda Muda harus bersiap diri menjamu Iraq di perebutan posisi tiga terbaik.

"Semoga cepat dievaluasi (kekalahan dari Uzbekistan) Coach STY untuk merebut posisi 3 sekaligus memastikan langkah menuju Olimpiade Paris 2024," kata Effendi kepada MNC Portal Indonesia, Senin (29/4/2024).

Terkait kekalahan tersebut, Effendi menyebutkan, Skuad Garuda Muda mulai kehilangan irama bermainnya ketika gol Muhammad Ferrari di menit 61 dianggap tidak sah. Keputusan tersebut diambil wasit Shen Yinhao dari China setelah melihat tayangan VAR.