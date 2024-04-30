Momen Jokowi dan PM Lee Kenalkan Pemimpin Baru Indonesia dan Singapura di Istana Bogor

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong melakukan perbincangan di veranda belakang Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 29 April 2024.

Dalam perbincangan itu, Presiden Jokowi dan PM Lee tampak didampingi para pengganti keduanya. Mereka yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wakil PM Lawrence Wong.

Dalam sambutannya saat pertemuan bilateral kedua negara, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia dan Singapura akan memiliki pemimpin yang baru pada tahun 2024 ini. Presiden meyakini kerja sama Indonesia dan Singapura akan semakin kuat di bawah kepemimpinan yang baru.

“Tahun ini Indonesia dan Singapura akan memiliki pemimpin baru. Saya yakin di bawah kepimpinan yang baru kerja sama yang saling menguntungkan akan terus kita perkuat,” ujar Presiden.