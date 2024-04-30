Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Timnas AMIN Akan Dibubarkan Hari Ini di Kediaman Anies

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |06:36 WIB
Timnas AMIN Akan Dibubarkan Hari Ini di Kediaman Anies
Anies dan Cak Imin/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan menggelar acara Halalbihalal sekaligus pembubaran di kediaman Anies kawasan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa (30/4/2024).

Rencananya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan hadir dalam acara pembubaran Timnas AMIN tersebut.

"Agenda halal bihalal timnas akan dilakukan besok Selasa 30 April pukul 11.00 WIB di kediaman Pak Anies Baswedan. Dihadiri langsung Pak Anies dan Gus Imin," kata Juru Bicara Timnas AMIN, Billy David dalam pesan singkatnya.

Billy menambahkan, acara tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh yang tergabung dalam unsur Timnas AMIN.

"Akan banyak juga dihadiri tokoh dalam Timnas Amin tampaknya agenda hari ini," tutup Billy David.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement