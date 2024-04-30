Timnas AMIN Akan Dibubarkan Hari Ini di Kediaman Anies

JAKARTA - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan menggelar acara Halalbihalal sekaligus pembubaran di kediaman Anies kawasan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa (30/4/2024).

Rencananya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan hadir dalam acara pembubaran Timnas AMIN tersebut.

"Agenda halal bihalal timnas akan dilakukan besok Selasa 30 April pukul 11.00 WIB di kediaman Pak Anies Baswedan. Dihadiri langsung Pak Anies dan Gus Imin," kata Juru Bicara Timnas AMIN, Billy David dalam pesan singkatnya.

Billy menambahkan, acara tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh yang tergabung dalam unsur Timnas AMIN.

"Akan banyak juga dihadiri tokoh dalam Timnas Amin tampaknya agenda hari ini," tutup Billy David.

(Fahmi Firdaus )