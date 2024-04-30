KSAL Tinjau Mesin Tempur Buatan China, dari Drone Canggih hingga Kapal Selam

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyambangi acara pameran alutsista di Baotou Exhibition Centre, Beijing, China.

Dalam kesempatan itu, KSAL melihat pesawat nirawak (UAV), kapal perusak (destroyer) Kelas 052D, kapal selam S26, helikopter antikapal selam (AKS), rudal dan meriam antiudara buatan China.

“Kunjungan KSAL ke pameran itu merupakan rangkaian lawatan di Beijing, yang utamanya untuk menghadiri acara Western Pacific Naval Symposium (WPNS) Ke-19 di Qingdao, China, pada 21–25 April 2024,” dalam keterangan resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Dispenal), dikutip, Selasa (30/4/2024).

BACA JUGA: Jenazah Iwan Eks Bintara TNI AL Dikebumikan di Nias Selatan Minggu Besok

Mantan Pangkogabwilhan I itu juga melihat mock-up UAV buatan Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) Wing Loong IE yang ditampilkan saat pameran.

Sekadar diketahui, Wing Loong IE merupakan drone serbaguna yang dapat terbang dalam ketinggian menengah untuk waktu yang panjang (MALE).

Wing Loong IE, yang panjangnya 9,05 meter dan bentangan sayap mencapai 14 meter, dapat terbang hingga 4.000 kilometer atau dalam waktu 20 jam.