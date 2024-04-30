Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud Soroti Kepemimpinan Wasit Shen Yinhao

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |09:40 WIB
Mahfud Soroti Kepemimpinan Wasit Shen Yinhao
Mahfud MD Nobar Timnas U23
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menyaksikan pertandingan Indonesia vs Uzbekistan pada Senin (29/04/2024) malam.

Mahfud juga menyoroti keputusan wasit Shen Yinhao yang menggagalkan Indonesia dalam memecah kebuntuan pada menit 27, ketika Indonesia mendapat tendangan bebas usai Witan Sulaeman dijatuhkan di ujung kotak penalti Uzbekistan.

Alih-alih memberi hadiah penalti, wasit yang menyaksikan VAR malah memutuskan tidak ada pelanggaran terjadi.

Pada menit 61, suasana kembali riuh saat Muhammad Ferrari berhasil membobol gawang Uzbekistan. Ferarri menembakkan tendangan ke gawang usai memanfaatkan kemelut yang diciptakan lemparan Arhan. Namun, wasit Shen Yinhao menganulir gol Indonesia setelah menyaksikan VAR.

Setelah itu, Indonesia justru kebobolan tidak cuma satu, tapi dua gol dari Uzbekistan. Hasil ini memastikan satu tiket final bagi Uzbekistan.

Setelah pertandingan, Mahfud mengatakan, semua pihak harus bisa menerima kenyataan, karena pada babak kedua tampak stamina pemain-pemain Indonesia sudah turun. Mahfud juga turut mengomentari kepemimpinan wasit.

"Kepemimpinan wasit menurut saya cukup proporsional ya karena setiap menentukan hukuman itu kan melihat ini dulu pengulangan (VAR) itu," kata Mahfud melalui keterangan resminya, Selasa (30/4/2024).

Meskipun kecewa, Mahfud berpendapat, kepemimpinan wasit sudah cukup baik dalam pertandingan. Ia berharap, pemain-pemain Timnas Indonesia bisa fokus untuk menghadapi perebutan juara ketiga nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3033980/jelang-final-euro-2024-saleh-husin-jagokan-spanyol-2nqsjO3y0d.jpg
Jelang Final Euro 2024, Saleh Husin Jagokan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005743/effendi-syahputra-bilang-pertandingan-tertutup-lawan-guinea-untungkan-timnas-indonesia-u-23-PBitP15KjP.jpg
Effendi Syahputra Bilang Pertandingan Tertutup Lawan Guinea Untungkan Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/338/3003613/pengelola-monas-targetkan-20-ribu-hadiri-nobar-timnas-indonesia-u-23-malam-ini-3JGuDOZ8rP.jpg
Pengelola Monas Targetkan 20 Ribu Hadiri Nobar Timnas Indonesia U-23 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002299/angela-tanoesoedibjo-heru-budi-dan-ribuan-warga-nobar-indonesia-vs-uzbekistan-di-lapangan-banteng-0dkNoHKb5u.jpg
Angela Tanoesoedibjo, Heru Budi dan Ribuan Warga Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002291/nobar-timnas-indonesia-u-23-vs-uzbekistan-di-lippo-mall-kemang-penonton-nyanyikan-indonesia-raya-c2bzjn1I3k.jpg
Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan di Lippo Mall Kemang, Penonton Nyanyikan Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002285/kemeriahan-nobar-timnas-indonesia-u-23-vs-uzbekistan-di-plaza-utara-gbk-V4SVI8SoWg.jpg
Kemeriahan Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan di Plaza Utara GBK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement