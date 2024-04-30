Mahfud Soroti Kepemimpinan Wasit Shen Yinhao

JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menyaksikan pertandingan Indonesia vs Uzbekistan pada Senin (29/04/2024) malam.

Mahfud juga menyoroti keputusan wasit Shen Yinhao yang menggagalkan Indonesia dalam memecah kebuntuan pada menit 27, ketika Indonesia mendapat tendangan bebas usai Witan Sulaeman dijatuhkan di ujung kotak penalti Uzbekistan.

Alih-alih memberi hadiah penalti, wasit yang menyaksikan VAR malah memutuskan tidak ada pelanggaran terjadi.

Pada menit 61, suasana kembali riuh saat Muhammad Ferrari berhasil membobol gawang Uzbekistan. Ferarri menembakkan tendangan ke gawang usai memanfaatkan kemelut yang diciptakan lemparan Arhan. Namun, wasit Shen Yinhao menganulir gol Indonesia setelah menyaksikan VAR.

Setelah itu, Indonesia justru kebobolan tidak cuma satu, tapi dua gol dari Uzbekistan. Hasil ini memastikan satu tiket final bagi Uzbekistan.

Setelah pertandingan, Mahfud mengatakan, semua pihak harus bisa menerima kenyataan, karena pada babak kedua tampak stamina pemain-pemain Indonesia sudah turun. Mahfud juga turut mengomentari kepemimpinan wasit.

"Kepemimpinan wasit menurut saya cukup proporsional ya karena setiap menentukan hukuman itu kan melihat ini dulu pengulangan (VAR) itu," kata Mahfud melalui keterangan resminya, Selasa (30/4/2024).

Meskipun kecewa, Mahfud berpendapat, kepemimpinan wasit sudah cukup baik dalam pertandingan. Ia berharap, pemain-pemain Timnas Indonesia bisa fokus untuk menghadapi perebutan juara ketiga nanti.