Ratusan Ribu Buruh Gelar Aksi May Day 2024 Besok, Ini 2 Tuntutan Utamanya!

JAKARTA - Ratusan ribu buruh akan turun ke jalan dalam aksi May Day 2024 di ratusan kota Industri seluruh Indonesia. Khusus di Jakarta, 50 ribu buruh akan berunjuk rasa di Istana Negara, Rabu 1 Mei besok mulai pukul 09.30 sampai 12.30 WIB.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan ratusan ribu buruh secara serentak akan membawa dua tuntutan utama dalam aksi May Day tersebut. Kedua tuntutan utama tersebut yakni cabut Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM).

"Ada dua tuntutan utama yang diserukan oleh peserta May Day 2024 di seluruh Indonesia, yaitu Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan HOSTUM, Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah," jelas Iqbal dalam keterangan persnya, Senin (29/4/2024).

BACA JUGA: