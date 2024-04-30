Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Ribu Buruh Gelar Aksi May Day 2024 Besok, Ini 2 Tuntutan Utamanya!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |13:25 WIB
Ratusan Ribu Buruh Gelar Aksi May Day 2024 Besok, Ini 2 Tuntutan Utamanya!
Demo buruh di Jakarta 1 Mei 2018. (Foto: Okezone.com/Heru)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan ribu buruh akan turun ke jalan dalam aksi May Day 2024 di ratusan kota Industri seluruh Indonesia. Khusus di Jakarta, 50 ribu buruh akan berunjuk rasa di Istana Negara, Rabu 1 Mei besok mulai pukul 09.30 sampai 12.30 WIB.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan ratusan ribu buruh secara serentak akan membawa dua tuntutan utama dalam aksi May Day tersebut. Kedua tuntutan utama tersebut yakni cabut Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM).

"Ada dua tuntutan utama yang diserukan oleh peserta May Day 2024 di seluruh Indonesia, yaitu Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan HOSTUM, Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah," jelas Iqbal dalam keterangan persnya, Senin (29/4/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135764/dpr-yPlT_large.jpg
Bikin Rusuh May Day, Pimpinan Komisi III DPR Minta Tindak Tegas Geng Anarko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/338/3135269/buruh-9BQ8_large.jpg
May Day di Monas, Polisi: Tol Gratis hingga Tak Ada Penutupan Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/338/3003129/may-day-kawasan-patung-kuda-masih-dipadati-massa-buruh-ntoLNTs2At.jpg
May Day, Kawasan Patung Kuda Masih Dipadati Massa Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/338/3003110/akses-jalan-ke-arah-medan-merdeka-barat-selatan-dan-mh-thamrin-masih-ditutup-9ZySZW2HPU.jpg
Akses Jalan ke Arah Medan Merdeka Barat, Selatan dan MH Thamrin Masih Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/337/3003105/komitmen-kapolri-soal-aksi-may-day-bentuk-timsus-untuk-lindungi-dan-kawal-hak-buruh-oxiAEBm7qz.jpg
Komitmen Kapolri soal Aksi May Day: Bentuk Timsus untuk Lindungi dan Kawal Hak Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/337/3003078/kapolri-bilang-perayaan-may-day-di-jakarta-berjalan-aman-MVaUmGszoQ.jpg
Kapolri Bilang Perayaan May Day di Jakarta Berjalan Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement