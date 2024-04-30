Kunker ke Banyuwangi, Jokowi Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, untuk melakukan kunjungan kerja pada Selasa, 30 April 2024.

Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas sekitar pukul 13.20 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Setibanya di Bandara Internasional Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Presiden Jokowi akan langsung menuju GOR Tawang Alun. Di sana, Kepala Negara dijadwalkan untuk menyerahkan sertifikat tanah elektronik hasil program redistribusi tanah.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Plt. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

Tampak melepas keberangkatan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta yaitu Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo.

(Khafid Mardiyansyah)