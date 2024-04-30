Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Hadiri Ratas KTT World Water Forum di Istana Bogor

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |13:57 WIB
Panglima TNI Hadiri Ratas KTT World Water Forum di Istana Bogor
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/BPMI Setpres
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10, bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (29/4/2024).

Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo ini membahas persiapan penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan digelar 18-24 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali.

Sebanyak 172 negara akan mengirimkan delegasi dalam pertemuan internasional terbesar di bidang air tersebut.

Sekadar informasi, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Forum Air Dunia atau World Water Forum ke-10 merupakan yang pertama di kawasan Asia Tenggara yang akan berlangsung di Nusa Dua,  dinilai menjadi bukti kepercayaan lembaga internasional terhadap bangsa ini.

Forum internasional itu mencakup tiga pendekatan, yakni Thematic Process yaitu memberikan landasan substantif pada isu atau permasalahan air, Regional Process yaitu memberikan perspektif tentang air dari semua region, serta Political Process menyediakan platform untuk berdiskusi dengan pemangku kepentingan.

Halaman:
1 2
      
