JAKARTA - Bulan April 2024 sudah di penghujung. Besok, Rabu 1 Mei 2024 merupakan tanggal merah.
Libur nasional setiap 1 Mei sebagai tanda peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Pada bulan Mei 2024 diketahui ada tiga tanggal merah.
Selain 1 Mei, tanggal merah lainnya jatuh pada Kamis 9 Mei dan Rabu 23 Mei 2024. Untuk 9 Mei, merupakan peringatan hari Kenaikan Yesus Kristus.
Sedangkan 23 Mei merupakan libur nasional peringatan Hari Raya Waisak. Dari kedua tanggal merah 9 Mei dan 23 Mei ada cuti bersama yang ditetapkan pemerintah yakni pada tanggal Jumat 10 Mei dan Jumat 24 Mei.
Bagaimana dengan 1 Mei, ada cuti bersama ?
Sayangnya, pemerintah tidak menetapkan cuti bersama terkait dengan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei. Secara singkat, rincian libur tanggal merah dan cuti bersama pada Mei 2024 yakni, Hari Buruh Internasional pada Rabu 1 Mei 2024.
Selanjutnya Hari Raya Waisak, Kamis 23 Mei 2024 dan Cuti Bersama Hari Raya Waisak pada Jumat 24 Mei 2024.
