Rabu 1 Mei Tanggal Merah, Apakah Kamis dan Jumat Libur Cuti Bersama?

JAKARTA - Bulan April 2024 sudah di penghujung. Besok, Rabu 1 Mei 2024 merupakan tanggal merah.

Libur nasional setiap 1 Mei sebagai tanda peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Pada bulan Mei 2024 diketahui ada tiga tanggal merah.

Selain 1 Mei, tanggal merah lainnya jatuh pada Kamis 9 Mei dan Rabu 23 Mei 2024. Untuk 9 Mei, merupakan peringatan hari Kenaikan Yesus Kristus.

Sedangkan 23 Mei merupakan libur nasional peringatan Hari Raya Waisak. Dari kedua tanggal merah 9 Mei dan 23 Mei ada cuti bersama yang ditetapkan pemerintah yakni pada tanggal Jumat 10 Mei dan Jumat 24 Mei.

Bagaimana dengan 1 Mei, ada cuti bersama ?

Sayangnya, pemerintah tidak menetapkan cuti bersama terkait dengan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei. Secara singkat, rincian libur tanggal merah dan cuti bersama pada Mei 2024 yakni, Hari Buruh Internasional pada Rabu 1 Mei 2024.

Kemudian, Kenaikan Yesus Kristus, Kamis 9 Mei 2024. Dilanjutkan Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus pada Jumat 10 Mei 2024.

Selanjutnya Hari Raya Waisak, Kamis 23 Mei 2024 dan Cuti Bersama Hari Raya Waisak pada Jumat 24 Mei 2024.

(Arief Setyadi )