Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemhan Manfaatkan Transfer Teknologi Negara Lain, Menuju Industri Pertahanan Indonesia yang Mandiri

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |14:11 WIB
Kemhan Manfaatkan Transfer Teknologi Negara Lain, Menuju Industri Pertahanan Indonesia yang Mandiri
Pameran industri pertahanan Indonesia-India di Hotel Sultan Jakarta (Foto: MPI/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan), Mayor Jenderal (Mayjen) Piek Budyakto menjelaskan, Indonesia akan memanfaatkan transfer of technology (ToT) ketika menjalin kerjasama pertahanan dengan negara lain.

Piek Budyakto mengatakan, hal itu dilakukan guna menyerap teknologi dari negara lain agar Industri Pertahanan Indonesia bisa semakin mandiri, dan memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sendiri.

"Kita harus bisa menyerap teknologi yang ada di luar negara kita, SDM kita harus kita tingkatkan untuk mengambil ToT tersebut," kata Piek Budyakto dalam seminar sekaligus pameran industri pertahanan India-Indonesia, di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (30/4/2024).

 BACA JUGA:

"Ini tidak gampang, apapun kita berusaha mendapat manfaat dari alih teknologi atau kerjasama dengan negara lain. Saat ini kebetulan rating di angkatan bersenjata kita tahun ini kalau kita akan berusaha lebih baik lagi," sambungnya.

Dengan ToT tersebut, kata Piek, maka Indonesia akan bisa memproduksi alustsista secara mandiri, dan meningkatkan industri pertahanan. Menurutnya, penyerapan teknologi tersebut menjadi cara lain di luar hubungan bilateral antarnegara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177350/menhan-Keqa_large.jpg
Tak Bahas Kabinet dengan Menhan, PKS: Kami Sudah Ada di Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177338/menhan-QYvm_large.jpg
Menhan-Elite PKS Bahas Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176881/menhan-hJ2t_large.jpg
Satu Jam Bertemu, Menhan dan Surya Paloh Tak Bahas Soal Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176853/kemhan-L9wB_large.jpg
Surya Paloh Sambangi Kementerian Pertahanan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3154026/sjafrie-1v5w_large.jpg
Kemhan Ajukan Tambahan Anggaran 2026 Rp184 Triliun untuk Memenuhi Kebutuhan Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/337/3147374/indo_defense_lahirkan_puluhan_mou_kemhan_pengembangan_produk_pertahanan-Xzy7_large.jpg
Indo Defence Lahirkan Puluhan MoU, Kemhan: Pengembangan Produk Pertahanan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement