HOME NEWS NASIONAL

Mobil CRV Tabrak 7 Motor di Cempaka Putih Jakpus lalu Kabur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |14:26 WIB
Mobil CRV Tabrak 7 Motor di Cempaka Putih Jakpus lalu Kabur
Pengunjung warung panik saat mobil menabrak sejumlah motor yang parkir di pinggir jalan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Instagram @warungjurnalis)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 7 motor yang sedang terparkir di bahu jalan sebuah tempat makan, ditabrak oleh pengemudi mobil di Jalan Pramuka Raya, cempaka putih, Jakarta Pusat. Sang pengemudi mobil langsung melarikan diri usai menabrak motor yang terparkir itu.

Detik-detik penabrak tersebut diunggah ulang oleh akun instagram @warungjurnalis. Dalam keterangan video tersebut peristiwa itu terjadi pada Selasa (30/4/2024) dini hari.

"Sejumlah motor yang terparkir di tepi jalan dekat sebuah warung sate taichan di Jalan Pramuka Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2024) dini hari. Sebanyak 7 kendaraan diseruduk sebuah mobil yang diduga Honda CRV," tulis keterangan video akun instagram @warungjurnalis.

 BACA JUGA:

Sementara dari video yang diunggah akun itu, terlihat para pengunjung nampak kaget, yang mulanya sedang duduk hinga meloncat ketika mobil itu menabrak motor yang terparkir. Pengunjung juga sempat bergegas melarikan diri ke tempat yang lebih aman.

Halaman:
1 2
      
