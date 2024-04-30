Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Geledah Setjen DPR

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |14:28 WIB
Breaking News! KPK Geledah Setjen DPR
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di salah satu ruangan Sekretariatan Jenderal (Setjen) DPR RI, Selasa (30/4/2024).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan penggeledahan itu bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti.

“Benar ada giat tersebut (penggeledahan di Setjen DPR) dalam rangka pengumpulan bukti,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa.

Ali belum menjelaskan secara rinci terkait penggeledahan tersebut. Ali menyebutkan saat ini proses penggeledahan masih berlangsung di gedung Setjen DPR.

“Geledah Setjen DPR. Masih (penggeledahan),” jelasnya.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
