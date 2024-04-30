Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, Sosok Jenderal TNI Termuda Indonesia

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |15:03 WIB
Mengenal Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, Sosok Jenderal TNI Termuda Indonesia
Brigjen Aulia Dwi Nasrullah (Youtube Endeka Channel)
BRIGJEN Aulia Dwi Nasrullah mencatat rekor membanggakan sebagai jenderal TNI termuda saat ini. Di usia yang baru 46 tahun, Aulia sudah menjadi jenderal bintang satu alias Brigadir Jenderal.

Aulia Dwi Nasrullah merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1998 dari kecabangan Infanteri Kopassus TNI Angkatan Darat.

Sejak aktif sebagai prajurit TNI, pria kelahiran Gresik 28 Agustus 1977 itu sudah menduduki berbagai jabatan strategis. Kini Aulia dipercaya sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III.

Aulia dilantik sebagai Asops Kaskogabwilhan III oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sejak Senin 18 Desember 2023, menggantikan Brigjen Ari Yulianto yang dipromosi jadi Komandan Satsiber TNI.

Saat dilantik usianya baru menginjak 46 tahun 4 bulan, dan menjadi orang kelima di angkatannya yang naik pangkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal.

Aulia sudah 26 tahun berkarir di militer sejak mengawalinya dari kecabangan Infanteri Kopassus. Sebagai prajurit komando, ia sudah terlibat dalam berbagai operasi baik di dalam maupun luar negeri.

Aulia pernah menjadi pasukan perdamaian PBB dikirim ke Kongo. Bahkan dia dipercaya sebagai Komandan Satgas Indo FPC XXVI F2 Kongo pada 2013-2014.

Aulia juga pernah menjabat Dandim 0623 Cilegon, Komandan Grup 2 Kopassus, Aslog Kasdam XVIII/ Kasuari, hingga Danmenchandra Akademi TNI.

Sedangkan di Kopassus, Ia diketahui pernah menduduki posisi sebagai Danyon II Group 1, Dan Detasemen Kopassus, Wadan Group 2, Aslog Danjen kopassus, hingga Komandan Group 2.

Pencapaian Aulia bisa menjadi motivasi bagi para tentara muda. Sebab hal ini membuktikan selama berprestasi bukan tidak mungkin kenaikan pangkat dan jabatan bisa terjadi.

