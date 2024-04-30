KTT World Water Forum, Panglima TNI Siapkan Rencana Pengamanan Terpadu

JAKARTA - Berkaca dari kesuksesan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS), tahun 2024 ini Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah perhelatan Internasional Konferensi Tingkat Tinggi Word Water Forum (KTT WWF).

Hal ini juga tidak terlepas dari dedikasi dan profesionalisme TNI dalam melaksanakan tugasnya selama kegiatan berlangsung untuk menjaga keamanan di setiap acara kenegaraan berskala Internasional.

Terkait ajang KTT WWF yang akan berlangsung di Bali pada 18 s.d. 24 Mei mendatang, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menerima paparan jl Pangkogabwilhan II Marsda TNI M. Khairil Lubis, terkait kesiapan Satgas Pengamanan VVIP tamu setingkat Kepala Negara, bertempat di Wisma Ahmad Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/04/2024).

BACA JUGA: Panglima TNI Hadiri Ratas KTT World Water Forum di Istana Bogor

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyampaikan bahwa bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi yaitu gempa di Garut, Pangkogabwilhan II dan Pangdam IX/Udayana agar mitigasi koordinasi dengan Ketua BMKG.

“Karena memprediksi cuaca pun sangat berpengaruh terhadap kondisi tamu yang hadir maupun anggota yang melaksanakan tugas agar terjamin keamanannya,” ujar Panglima TNI.

Selain itu juga disampaikan Panglima TNI, yang tidak kalah penting Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI agar memitigasi setiap kemungkinan ancaman yang timbul.

“Antisipasi segala ancaman yang ada, ancaman dari 9 komponen strategi dibaca benar-benar dimitigasi sehingga dapat diatasi sebelum terjadi”, tegas Panglima TNI.

(Khafid Mardiyansyah)