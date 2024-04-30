Panglima TNI Pimpin Upacara HUT Ke-72 Kopassus

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di Lapangan Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2024).

Dalam sambutannya, Agus Subiyanto menyampaikan bahwa HUT Kopassus kali ini mengusung tema 'Mengabdi dengan Kehormatan, Pelindung Sejati Kedaulatan'. Hal ini selaras dengan visi TNI yang PRIMA yaitu TNI yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif dalam menghadapi berbagai dimensi ancaman yang semakin luas dan kompleks.

“Dengan tegak dan semangat yang tercermin pada tema HUT ke-72 Kopassus tersebut, saya yakin bahwa Kopassus akan mampu mendukung tugas pokok TNI dengan berbuat terbaik dalam berbagai bentuk penugasan di daerah operasi, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan kesetiaan yang telah ditunjukkan oleh seluruh prajurit Kopassus di mana pun bertugas dan berperan. Kehebatan Kopassus yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dan disegani oleh pasukan khusus di seluruh dunia,” kata Panglima TNI.

Di akhir amanatnya, Panglima TNI berharap agar Kopassus terus melakukan terobosan-terobosan berupa adopsi, inovasi dan rekayasa teknologi mutakhir dengan memberdayakan industri pertahanan global, namun tetap memegang teguh semangat kemandirian melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri guna tercapainya postur Kopassus yang ideal.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dan pejabat lainnya.

(Salman Mardira)