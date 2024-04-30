Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Pimpin Upacara HUT Ke-72 Kopassus

Salman Mardira , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |15:35 WIB
Panglima TNI Pimpin Upacara HUT Ke-72 Kopassus
Upcara HUT ke-72 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di Lapangan Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2024).

Dalam sambutannya, Agus Subiyanto menyampaikan bahwa HUT Kopassus kali ini mengusung tema 'Mengabdi dengan Kehormatan, Pelindung Sejati Kedaulatan'. Hal ini selaras dengan visi TNI yang PRIMA yaitu TNI yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif dalam menghadapi berbagai dimensi ancaman yang semakin luas dan kompleks.

 BACA JUGA:

“Dengan tegak dan semangat yang tercermin pada tema HUT ke-72 Kopassus tersebut, saya yakin bahwa Kopassus akan mampu mendukung tugas pokok TNI dengan berbuat terbaik dalam berbagai bentuk penugasan di daerah operasi, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan kesetiaan yang telah ditunjukkan oleh seluruh prajurit Kopassus di mana pun bertugas dan berperan. Kehebatan Kopassus yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dan disegani oleh pasukan khusus di seluruh dunia,” kata Panglima TNI.

 BACA JUGA:

Di akhir amanatnya, Panglima TNI berharap agar Kopassus terus melakukan terobosan-terobosan berupa adopsi, inovasi dan rekayasa teknologi mutakhir dengan memberdayakan industri pertahanan global, namun tetap memegang teguh semangat kemandirian melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri guna tercapainya postur Kopassus yang ideal.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dan pejabat lainnya.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement