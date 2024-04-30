Timnas AMIN Resmi Dibubarkan, Anies : Ini Bukan Mengakhiri Perjuangan

Anies Baswedan memberi keterangan pers usai pembubaran Timnas AMIN. (Foto: MPI/Refi Sandi)

JAKARTA - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi dibubarkan dalam halalbihalal di kediaman Anies, kawasan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Pembubaran Timnas AMIN menyusul berakhirnya Pilpres 2024 dan KPU sudah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wapres terpilih 2024-2029 setelah MK menolah gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan kubu AMIN.

Anies mengatakan bahwa dirinya ingin perjuangan Timnas AMIN harus diakhiri dengan baik, tapi bukan mengakhiri perjuangan.

