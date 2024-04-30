Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Timnas AMIN Resmi Dibubarkan, Anies : Ini Bukan Mengakhiri Perjuangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |15:42 WIB
Timnas AMIN Resmi Dibubarkan, Anies : Ini Bukan Mengakhiri Perjuangan
Anies Baswedan memberi keterangan pers usai pembubaran Timnas AMIN. (Foto: MPI/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi dibubarkan dalam halalbihalal di kediaman Anies, kawasan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Pembubaran Timnas AMIN menyusul berakhirnya Pilpres 2024 dan KPU sudah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wapres terpilih 2024-2029 setelah MK menolah gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan kubu AMIN.

Anies mengatakan bahwa dirinya ingin perjuangan Timnas AMIN harus diakhiri dengan baik, tapi bukan mengakhiri perjuangan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement