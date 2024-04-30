Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Surya Paloh Tak Hadiri Pembubaran Timnas AMIN? Ini Kata Anies

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |16:22 WIB
Kenapa Surya Paloh Tak Hadiri Pembubaran Timnas AMIN? Ini Kata Anies
Anies Baswedan (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi dibubarkan di kediaman Anies kawasan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa (30/4/2024) siang. Namun, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh tak hadir dalam acara yang dikemas dalam Halalbihalal itu.

Anies merespons hal itu bahwa Surya Paloh diwakilkan Sekjen NasDem, Hermawi Taslim dan lainnya. "Kan datang Pak Sekjen, datang Pak Jan Darmadi, diwakilkan," kata Anies usai acara kepada wartawan.

Sedangkan Sekjen Hermawi menyebut Surya Paloh tak hadir dikarenakan ada tamu. Ia mengaku telah menyampaikan salam dari Surya Paloh ke Anies dan Cak Imin.

"Pak Surya Paloh ada tamu, makanya saya yang hadir. Tamu banyak sekali," ucap Hermawi.

"Saya sudah disampaikan tadi, harusnya Pak Surya datang. Karena Minggu lalu, halalbihalal di Bali beliau datang bersama istri, anak, menantu, satu keluarga," tambahnya.

Sebagai informasi, hadir dalam acara pembubaran Timnas AMIN diantaranya Sekjen NasDem, Hermawi Taslim; Gubernur ABN NasDem, IGK Manila; Captain Timnas AMIN, Syaugi Alaydrus; Presiden PKS, Ahmad Syaikhu; Jubir PKS, Pipin Sopian.

Kemudian, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW); Ketua THN AMIN, Ari Yusuf Amir, Eks Kadiv Hubinter Polri, Napoleon Bonaparte; Anggota DPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid. Hadir pula sejumlah petinggi Timnas AMIN diantaranya Hamdan Zoelva dan Thomas Lembong hingga Juru Bicara Timnas AMIN.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement