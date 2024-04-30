Kenapa Surya Paloh Tak Hadiri Pembubaran Timnas AMIN? Ini Kata Anies

JAKARTA - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi dibubarkan di kediaman Anies kawasan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa (30/4/2024) siang. Namun, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh tak hadir dalam acara yang dikemas dalam Halalbihalal itu.

Anies merespons hal itu bahwa Surya Paloh diwakilkan Sekjen NasDem, Hermawi Taslim dan lainnya. "Kan datang Pak Sekjen, datang Pak Jan Darmadi, diwakilkan," kata Anies usai acara kepada wartawan.

Sedangkan Sekjen Hermawi menyebut Surya Paloh tak hadir dikarenakan ada tamu. Ia mengaku telah menyampaikan salam dari Surya Paloh ke Anies dan Cak Imin.

"Pak Surya Paloh ada tamu, makanya saya yang hadir. Tamu banyak sekali," ucap Hermawi.

"Saya sudah disampaikan tadi, harusnya Pak Surya datang. Karena Minggu lalu, halalbihalal di Bali beliau datang bersama istri, anak, menantu, satu keluarga," tambahnya.

Sebagai informasi, hadir dalam acara pembubaran Timnas AMIN diantaranya Sekjen NasDem, Hermawi Taslim; Gubernur ABN NasDem, IGK Manila; Captain Timnas AMIN, Syaugi Alaydrus; Presiden PKS, Ahmad Syaikhu; Jubir PKS, Pipin Sopian.

Kemudian, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW); Ketua THN AMIN, Ari Yusuf Amir, Eks Kadiv Hubinter Polri, Napoleon Bonaparte; Anggota DPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid. Hadir pula sejumlah petinggi Timnas AMIN diantaranya Hamdan Zoelva dan Thomas Lembong hingga Juru Bicara Timnas AMIN.

(Arief Setyadi )