INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Ruang Kembali Erupsi, BNPB Bakal Evakuasi 12 Ribu Orang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:37 WIB
Gunung Api Ruang saat meletus (foto: dok BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan evakuasi terhadap belasan ribu jiwa akibat erupsi yang kembali terjadi pada Gunung Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, dini hari tadi.

"BNPB sudah mengestimasi populasi penduduk yang harus kita evakuasi itu lebih kurang 11.000 hingga 12.000 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya yang disiarkan YouTube BNPB Indonesia, Selasa (30/4/2024).

Abdul Muhari mengatakan karena terjadinya erupsi kembali maka status status Gunung Ruang dinaikin menjadi level IV atau 'Awas'. Beberapa pihak antara lain BNPB, BPBD Provinsi Sulawesi Utara, TNI dan Polri melakukan rapat koordinasi untuk penanganan erupsi tersebut.

"Ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan dari rapat tersebut pertama status tanggap darurat erupsi gunung ruang yang sebelumnya berakhir kemarin 29 April itu di perpanjang 14 hari mulai tanggal 30 April hingga 13 Mei 2024," kata Abdul Muhari.

Lalu, kata Abdul Muhari, masyarakat di Pulau Ruang nantinya akan diungsikan. Sebanyak 834 jiwa akan diungsikan dan dievakuasi ke Kota Manado.

"Kemudian untuk masyarakat yang diungsikan sebelumnya dari Pulau Ruang dari dua desa berjumlah 834 jiwa ini akan dievakuasi ke Kota Manado. Jadi yang dari Pulau Ruang 2 desa 834 jiwa itu akan diungsikan dievakuasi ke Kota Manado," kata Abdul Muhari.

Halaman:
1 2
      
