HOME NEWS NASIONAL

Soal Nyalon Lagi di Pilgub DKI, Anies : Kita Tunggu Istikharah Gus Imin Dulu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:15 WIB
Soal Nyalon Lagi di Pilgub DKI, Anies : Kita Tunggu Istikharah Gus Imin Dulu
Anies Baswedan memberi keterangan pers usai pembubaran Timnas AMIN. (Foto: MPI/Refi Sandi)
JAKARTA - Eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 juga cawapres nomor urut 01, Anies Rasyid Baswedan terpancing saat dipanas-panasi soal kapan pengumuman maju lagi dalam kontestasi Pilgub DKI 2024.

Dengan santainya, Anies menjabawa akan menunggu hasil istikharah dari Ketum PKB yang juga pasangannya di Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar alias Gus.

"Bulan apa pengumuman?" pancing Gus Imin di kediaman Anies kawasan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024), usai pembubaran timnas AMIN.

"Biasanya Gus Imin tuh istikharahnya mantap, kita nunggu istikharah Gus Imin dulu," timpal Anies.

Anies menegaskan segala menyangkut langkah politik ke depan pasca kontestasi Pilpres akan dikasih jeda dahulu. Diketahui Pilkada Serentak bakal dihelat November 2024.

Halaman:
1 2
      
