MNC Peduli Salurkan Bantuan 10.000 Masker ke Rumah Singgah Peduli Jakpus

JAKARTA - MNC Peduli memberikan bantuan 10.000 masker kepada Rumah Singgah Peduli yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Salah seorang pasien pengidap tumor yang tinggal rumah singgah tersebut bernama Suminto mengungkapkan rasa syukurnya atas pemberian bantuan tersebut. Karena, pasien yang ada di tempat itu sangat membutuhkan masker untuk berkegiatan sehari-hari ketika keluar dari rumah.

"Ya Alhamdulillah syukur berkat semua bantuan-bantuan itu sangat mendukung bagi kami rekan-rekqn yang ada di sini jadi gak lebih dan hak kurang dari situ kami snagat berbahagia mendapat bantuan apapun bentuk dan wujudnya," kata Suminto saat diwawancarai, Selasa (30/4/2024).

Suminto mengatakan, bantuan dari MNC Peduli itu, setidak-tidaknya meringankan beban dari para pasien yang tinggal di rumah singgah tersebut.