HOME NEWS NASIONAL

Usai Geledah Ruang Setjen DPR, Penyidik KPK Bawa 3 Koper

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:06 WIB
Usai Geledah Ruang Setjen DPR, Penyidik KPK Bawa 3 Koper
Penyidik KPK keluar dari gedung Setjen DPR bawa tiga koper (foto: MPI/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai menggeledah gedung Sekretariatan Jenderal (Setjen) DPR RI. Dari hasil penggeledahan itu penyidik membawa membawa 3 koper dan satu ransel.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di gedung Setjen DPR, penggeladahan selesai sekitar pukul 17.50 WIB. Penggeladahan dimulai sejak siang sekitar pukul 11.00 WIB.

Nampak saat penyidik keluar dari gedung itu, langsung bergegas menuju mobil untuk manaruh koper. Dua koper itu berwarna merah dan satu hitam.

Terlihat delapan mobil yang mulanya terparkir di depan gedung, langsung bergegas meninggalkan kompleks parlemen. Tak ada ucapan sepatah pun yang dilontarkan para penyidik.

Halaman:
1 2
      
