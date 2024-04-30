Menuju Olimpiade, Wapres: Timnas U-23 Harus Waspada Lawan Irak di Piala Asia

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 waspada saat melawan Irak untuk perebutan juara tiga Piala Asia U-23. Jika Timnas U-23 menang, maka akan lolos Olimpiade Paris 2024.

Apalagi, kata Wapres, bahwa Timnas U-23 punya kekuatan sama dengan Irak. Wapres mengatakan Irak pernah dikalahkan oleh Jepang, sementara Jepang pernah dikalahkan oleh Korea Selatan yang juga pernah dikalahkan oleh Garuda Muda.

“[Untuk pertandingan] harus diantisipasi, Irak ini punya, tetapi Irak dikalahkan oleh Jepang, sedangkan Jepang dikalahkan oleh Korea Selatan. Jadi sebenarnya permainannya sudah seimbang, kita mengalahkan Korea Selatan,” kata Wapres kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Selasa (30/4/2024).