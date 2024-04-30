Indonesia Kalah 2-0, Gubernur Rohidin Ajak Masyarakat Bengkulu Tetap Semangat Dukung Timnas

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah minta masyarakat Bengkulu untuk tetap dukung timnas U-23 meskipun kalah dari Uzbekistan (Foto: Dok Pemprov Bengkulu)

Bengkulu-Laga penuh drama terjadi antara Indonesia vs Uzbekistan di Semi Final Piala Asia U-23 yang digelar di Qatar pada Senin (29/4/2024). Timnas Indonesia U-23 yang turun dengan kekuatan terbaiknya harus kalah 2-0 dari Uzbekistan.

Sebelumnya, pada babak pertama, Timnas Indonesia U-23 mampu menahan gempuran serangan demi serangan yang dilakukan oleh Uzbekistan dengan skor berakhir kacamata (0-0) di babak pertama.

Lanjut di pada babak kedua, Muhammad Ferrari sempat mencetak gol di menit ke-61. Namun, golnya dianulir wasit karena Ramadan Santana sudah offside terlebih dahulu.

Memasuki menit ke 68, Uzbekistan berhasil memecah kebuntuan melalui pemain pengganti Norchaev Khusayin yang membobol gawang Indonesia.

