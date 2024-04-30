Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Kalah 2-0, Gubernur Rohidin Ajak Masyarakat Bengkulu Tetap Semangat Dukung Timnas

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:23 WIB
Indonesia Kalah 2-0, Gubernur Rohidin Ajak Masyarakat Bengkulu Tetap Semangat Dukung Timnas
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah minta masyarakat Bengkulu untuk tetap dukung timnas U-23 meskipun kalah dari Uzbekistan (Foto: Dok Pemprov Bengkulu)
A
A
A

Bengkulu-Laga penuh drama terjadi antara Indonesia vs Uzbekistan di Semi Final Piala Asia U-23 yang digelar di Qatar pada Senin (29/4/2024). Timnas Indonesia U-23 yang turun dengan kekuatan terbaiknya harus kalah 2-0 dari Uzbekistan.

Sebelumnya, pada babak pertama, Timnas Indonesia U-23 mampu menahan gempuran serangan demi serangan yang dilakukan oleh Uzbekistan dengan skor berakhir kacamata (0-0) di babak pertama.

Lanjut di pada babak kedua, Muhammad Ferrari sempat mencetak gol di menit ke-61. Namun, golnya dianulir wasit karena Ramadan Santana sudah offside terlebih dahulu.

Memasuki menit ke 68, Uzbekistan berhasil memecah kebuntuan melalui pemain pengganti Norchaev Khusayin yang membobol gawang Indonesia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/11/3182387//ilustrasi_kegiatan_hiburan_turut_bangun_kota_jakarta_lewat_pbjt-COtP_large.JPG
PBJT, Penggerak di Balik Dinamika Industri Kesenian Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182386//menteri_kebudayaan_fadli_zon_anugerah_lembaga_sensor_film-mt7p_large.jpeg
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/11/3182207//ilustrasi_pembelian_rumah_pertama-DyTm_large.JPG
Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement