Timnas U-23 Kalah Lawan Uzbekistan, Wapres: Kita Cukup Bagus, Kemarin Apes Aja

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa permainan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 cukup bagus saat melawan Uzbekistan di Semifinal Piala Asia, Senin (29/4/2024) malam.

Wapres mengatakan, Timnas U-23 hanya apes saja setelah menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan. Mengingat, awalnya Timnas U-23 sempat berhasil menjebol gawang Uzbekistan namun gol tersebut dianulir oleh wasit.

“Kita memang ya, sedikit kecewa lah ya kalah kalah oleh Uzbek. Sebenarnya mestinya masih bisa menang ya. Tapi memang mungkin belum beruntung, ya artinya permainan kita masih cukup bagus, tapi kemarin tuh apa ya, apes gitu ya, apes aja itu,” kata Wapres kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Selasa.

Meski begitu, Wapres mengatakan tetap bangga dengan prestasi Timnas yang bisa masuk ke semifinal Piala Asia. “Tapi walaupun bagaimana kita tetap bangga karena Garuda kita itu bisa masuk semifinal. Itu prestasi yang harus kita hargai,” ujarnya.

Wapres pun mengatakan bahwa Timnas U-23 masih punya harapan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, Indonesia harus menang melawan Irak dan merebut juara tiga.

“Oleh karena itu, kita masih punya harapan ikut di Olimpiade. Nah itu, kalau kita keluar juara 3 memenangkan pertandingan melawan Irak. Jadi kita lupakan saja kekalahan dari Uzbek. kita kembali supaya semangat tumbuh dan harus menang lawan Irak, supaya nanti bisa ikut di Olimpiade, walaupun sebagai juara tiga,” kata Wapres.

Wapres berharap Timnas U-23 berjuang dengan semangat tinggi, percaya diri dan harus punya keyakinan untuk menang. “Jangan nervous, dan jangan terpengaruh kekalahan Uzbek, itu jangan sampai terbawa-bawa. Dan kita doakan semua, mudah-mudahan Garuda kita menang. Kita harapkan itu,” ujarnya.