HOME NEWS NASIONAL

Polri Siapkan Pengamanan dalam Pelaksanaan World Water Forum ke-10 di Bali

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:36 WIB
Polri Siapkan Pengamanan dalam Pelaksanaan World Water Forum ke-10 di Bali
A
A
A

JAKARTA - Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024.

"Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Operasi Puri Agung 2024. Meski, World Water Forum terselenggara di Pulau Dewata, kepolisian juga akan melakukan pengamanan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat," katanya usai rapat koordinasi, konsolidasi dan komunikasi di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Selasa (30/4/2024).

Trunoyudo menjelaskan, kepala operasi tersebut adalah Kabaharkam dan Wakaops merupakan Kapolda Bali.

"Polri melibatkan ada tiga wilayah, Bali, NTB dan juga Jawa Timur untuk mengimbangi kegiatan ini," kata Trunoyudo.

Polri kata Trunoyudo, akan mengawali kegiatan pengamanan selama 10 hari jelang hingga selesainya kegiatan WWF. Selain itu, dirinya yang dipercaya sebagai Kasatgas Humas Operasi Puri Agung 2024 juga akan mendukung dalam fungsi kehumasan.

"Divisi Humas Polri telah memiliki agenda setting untuk menginformasikan adanya World Water Forum ke masyarakat," ucapnya.

Berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan sambung Trunoyudo, yakni membuat acara talk show, membuat narasi-narasi, menciptakan tranding topic di media sosial dan juga konten-konten.

