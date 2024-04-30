Pemko Palangka Raya Gelar Nobar Semifinal AFC U-23 Asian Cup

Palangka Raya - Pemko Palangka Raya menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Semifinal AFC U-23 Asian Cup Indonesia melawan Uzbekistan di Taman Pesuk Kameloh Palangka Raya, pada Senin (29/4/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu dan sejumlah kepala perangkat daerah serta masyarakat sekitar.

Pj Wali Kota Palangka Raya mengatakan, kegiatan nobar ini sebagai bentuk dukungan masyarakat Kota Palangka Raya kepada Timnas Indonesia yang berjuang di semifinal AFC U-23 Asian Cup 2024.

BACA JUGA:

Dia menambahakan pertandingan ini menjadi momen bersejarah bagi Timnas Indonesia karena untuk pertama kalinya berhasil menembus semifinal AFC Asian Cup.