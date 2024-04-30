Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemko Palangka Raya Gelar Nobar Semifinal AFC U-23 Asian Cup

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:44 WIB
Palangka Raya - Pemko Palangka Raya menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Semifinal AFC U-23 Asian Cup Indonesia melawan Uzbekistan di Taman Pesuk Kameloh Palangka Raya, pada Senin (29/4/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu dan sejumlah kepala perangkat daerah serta masyarakat sekitar.

 

Pj Wali Kota Palangka Raya mengatakan, kegiatan nobar ini sebagai bentuk dukungan masyarakat Kota Palangka Raya kepada Timnas Indonesia yang berjuang di semifinal AFC U-23 Asian Cup 2024.

Dia menambahakan pertandingan ini menjadi momen bersejarah bagi Timnas Indonesia karena untuk pertama kalinya berhasil menembus semifinal AFC Asian Cup.

1 2
      
Berita Terkait
PBJT, Penggerak di Balik Dinamika Industri Kesenian Jakarta
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB
Telusuri berita news lainnya
