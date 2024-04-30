Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geledah Ruangan Setjen DPR, KPK Telusuri Dugaan Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:45 WIB
Geledah Ruangan Setjen DPR, KPK Telusuri Dugaan Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap seluruh ruangan di Sekretariatan Jenderal (Setjen) DPR RI, Selasa (30/4/2024).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, penggeledahan itu dalam rangka mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana korupsi rumah jabatan anggota DPR RI.

“Jadi informasi yang hari ini kami peroleh betul hari ini penyidik dalam rangka mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi pengungkapan rumah jabatan anggota DPR RI,” kata Ali Fikri dalam sebuah video yang diterima awak media, Selasa.

Ali menjelaskan, penggeledahan itu dilakukan di ruangan Kesekretariatan Jenderal (Setjen) DPR hingga ruang kerja para pegawai. Ali menjelaskan, pihaknya belum bisa merinci terkait hasil penggeledahan di Setjen DPR tersebut.

“Informasi yang kami dapat penggeledahan tersebut saat ini masih terus berlangsung dan tentu nanti hasil penggeledahan di maksud kami akan sampaikan setelah memastikan tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan di maksud,” ujarnya.

Sebelumnya, Penyidik KPK telah selesai menggeledah gedung Sekretariata Jenderal (Setjen) DPR RI. Dari hasil penggeledahan itu penyidik membawa membawa 3 koper dan satu ransel.

