Tak Tertarik Nyalon di DKI, Ahmad Syaikhu Pilih Jadi Komandan Pemenangan Pilkada 2024

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyiratkan tak tertarik untuk maju di Pilgub DKI 2024, menyusul namanya muncul dalam bursa bakal cagub Jakarta dari PKS bersama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera.

Syaikhu mengaku lebih memilih menjadi komandan untuk memenangkan Pilkada Serentak pada November 2024, daripada harus menjadi kandidat kepala daerah.

"Ya ya itu saya serahkan mekanisme yang ada, tapi saya sendiri lebih berkepentingan untuk menjadi komandan untuk memenangkan Pilkada serentak. Karena kalau kita saling masuk dalam satu proses pilkada tentu gak bisa bergerak untuk kemenangan yang lainnya," kata Syaikhu saat ditemui di sela pembubaran timnas AMIN di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

BACA JUGA: