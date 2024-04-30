Walkot Depok Mohamad Idris Masuk Radar PKS untuk Pilgub Jabar 2024

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang menjaring nama-nama calon kepala daerah yang akan diusung dan didukung di Pilkada Serentak 2024. Salah satu nama yang masuk penjaringan adalah Wali Kota Depok, Mohamad Idris.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan Mohamad Idris salah satu yang dipersiapkan dalam bursa kandidat Pilgub Jawa Barat 2024.

"Ya itu (M Idris) mah salah satunya yang sedang dijaring," kata Syaikhu saat ditemui di sela pembubaran timnas AMIN di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

