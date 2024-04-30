Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah di Banyuwangi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |19:44 WIB
Jokowi Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah di Banyuwangi
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 10.323 sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat yang dipusatkan di GOR Tawang Alun, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 30 April 2024.

Dalam sambutannya, Jokowi menyebut bahwa sertifikat tanah yang diberikan merupakan hasil program redistribusi tanah yang terbesar di Tanah Air.

"Ini adalah redistribusi tanah yang paling besar di seluruh Indonesia, di Banyuwangi ini. Ada yang bekas lahan hutan, ada juga yang bekas lahan HGU (hak guna usaha), semuanya sudah diserahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa sertifikat yang diterima saat ini adalah sertifikat elektronik. Meski hanya satu lembar, namun di sertifikat tersebut tetap mencakup data terkait luas bidang tanah, hingga pemilik hak atas tanah tersebut.

"Ini sertifikat hak milik yang paling baru sekarang seperti ini, jangan nanti dibanding-bandingkan dengan tetangganya, tetangganya kok tetangga saya kok sertifikatnya tebal saya kok hanya satu lembar. Ya memang ini yang terbaru namanya sertifikat elektronik," jelasnya.

Presiden juga kembali menegaskan pentingnya memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah. Selain itu, memiliki sertifikat tanah juga mencegah terjadinya sengketa atau konflik tanah yang sering terjadi sejak dahulu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182046//jokowi-h7KD_large.jpg
Jokowi Belum Berkomentar Terkait Roy Suryo Cs sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180695//projo-YskR_large.jpg
Absen di Kongres III Projo, Lewat Video Jokowi Minta Relawan Jaga Semangat dan Persaudaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931//rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178988//bonatua-kYHl_large.jpg
Bonatua Silalahi Akhirnya Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914//jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175859//wapres-SPEy_large.jpg
Respon Wapres Gibran Usai Roy Suryo dan Dr Tifa Ziarah ke Makam Kakek Neneknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement