HOME NEWS NASIONAL

PKB Buka Peluang Usung Khofifah di Pilgub Jatim 2024, Cak Imin : Akan Ada Kejutan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |20:27 WIB
PKB Buka Peluang Usung Khofifah di Pilgub Jatim 2024, Cak Imin : Akan Ada Kejutan
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Foto: MPI/Refi)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka pintu kepada semua tokoh termasuk Khofifah Indar Parawansa untuk maju lagi dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Namun, syaratnya jika mau maju lewat PKB harus daftar dulu.

"Ya gini ya, Pilkada itu prinsipnya membuka diri, semua tokoh yang punya peluang dan potensi dipersilakan daftar ke PKB, nah kalau yang gak daftar ya ga ada komunikasi," kata Cak Imin kepada wartawan di sela pembubaran timnas AMIN di kediaman Anies Baswedan, kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Cak Imin menambahkan bahwa Khofifah saat ini belum mendaftarkan diri. Menurutnya PKB akan membuka pintu sampai menit terakhir.

 BACA JUGA:

"Belum belum daftar, kita buka sampai menit terakhir, siapa pun boleh," ujarnya.

Cak Imin menyebut Pilkada tidak hanya di Jawa Timur akan menjadi konsentrasi khusus bagi dirinya dan jajaran DPP PKB untuk melakukan seleksi hingga menelusuri rekam jejak masing-masing.

