HOME NEWS NASIONAL

Arab Saudi Siap Sambut 241 Ribu Jemaah Haji Indonesia

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |22:25 WIB
Arab Saudi Siap Sambut 241 Ribu Jemaah Haji Indonesia
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Al Rabiah (Foto: MPI/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi telah siap menyambut baik kedatangan sebanyak 241 ribu jemaah Indonesia yang akan berangkat haji pada tahun ini. Hal ini terlihat dari peningkatan layanan haji yang telah disiapkan oleh kerajaan Arab Saudi.

"Pemerintah Arab Saudi telah siap untuk menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia yaitu sebanyak 241 ribu jemaah tahun ini," kata Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah saat ditemui wartawan di Hotel St.Regist Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Pemerintah Arab Saudi, lanjutnya terus memberikan perhatian terhadap pentingnya pelaksanaan ibadah haji. Dimana ibadah haji kali ini wajib menggunakan visa resmi dan mengikuti aturan secara prosedural.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
