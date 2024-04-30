Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Angkut Jemaah Haji 2024, Penerbangan Indonesia-Arab Saudi Ditambah Lebih 3.500 Kali

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |20:53 WIB
Angkut Jemaah Haji 2024, Penerbangan Indonesia-Arab Saudi Ditambah Lebih 3.500 Kali
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Al Rabiah (Foto: MPI/Widya)
JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah mengatakan pihaknya akan menambang penerbangan untuk jemaah haji Indonesia 2024. Hal itu pun telah dikoordinasikan dengan sejumlah pihak terkait.

"Telah melakukan koordinasi dan kerjasama terkait dengan penerbangan dari Arab Saudi maupun dari ke Indonesia untuk menambah penerbangan dari beberapa airport (bandara) di Indonesia untuk juga diterima di beberapa airport di Arab Saudi," kata Menteri Tawfiq usai bertemu dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Dia juga melaporkan terkait data penerbangan secara langsung dari Indonesia ke Arab Saudi pada tahun lalu. Di mana ada sebanyak 3.500 lebih penerbangan penerbangan secara langsung dari Indonesia ke Arab Saudi.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
