Arab Saudi Catat 1,2 Juta Jemaah Indonesia Beribadah Umrah di Tanah Suci

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah mengatakan bahwa pemerintahnya terus memberikan kemudahan bagi jemaah dari Indonesia yang berumrah maupun haji. Tahun ini ada 1,2 juta jemaah Indonesia beribadah umrah di Tanah Suci.

"Kami telah memberikan kemudahan proses pemvisaan jemaah umrah pada tahun ini sudah tercatat lebih dari 1,2 juta jemaah umrah Indonesia,"usai bertemu dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Guna meningkatkan pelayanan, pihaknya juga tengah merevitalisasi situs sejarah dan keislaman di Madinah.

BACA JUGA: